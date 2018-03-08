Войска Асада взяли под контроль более половины Восточной Гуты

В среду в результате обстрелов погибли по меньшей мере 62 гражданских лиц

Сирийские правительственные войска в среду, 7 марта, взяли под контроль более половины территории района Восточная Гута, разделив пополам территорию, контролируемую повстанцами. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Пытаясь отбить последний бастион повстанцев вблизи Дамаска, подконтрольные сирийскому диктатору Башару Асаду войска усилили обстрелы и бомбардировки. Известно по меньшей мере о 62 погибших в среду, четверо из которых - дети. Причиной гибели людей правозащитники называют бомбардировки российской авиации, которая поддерживает сирийские правительственные войска.

Врачи и местные жители жалуются на интенсивные обстрелы и случаи удушья. Некоторые обвиняют сирийские власти в химической атаке по использованию хлорина в ночь на среду. Независимого подтверждения этой информации нет.

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