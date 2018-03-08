Габриэль не войдет в состав нового правительства Германии

Новое правительство ФРГ будет сформировано после 14 марта 2018 года

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства ФРГ. Об этом политик сообщил в Facebook.

"Сегодня Андреа Налес (будущая глава Социал-демократической партии Германии, - ред.) и Олаф Шольц (председатель СДПГ, - ред.) сообщили мне, что я не войду в состав нового правительства", - написал он.

Новое правительство Германии будет сформировано после 14 марта.

Габриэль отметил, что он "по-прежнему является избранным депутатом бундестага", но больше не будет "занимать руководящие должности, представляя СДПГ".

17 февраля 2018 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности Габриэль заявил, что санкции против РФ можно ослабить. "Нереалистичной является стопроцентная реализация минских соглашений без смягчения санкций против России", - считает он.

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