Еще одно ножевое нападение в Вене: подозреваемый задержан

Вчера в Вене было совершено два ножевых нападения, в результате одного из них был ранен мужчина

По подозрению в нападении с ножом в столице Австрии Вене, которое произошло 7 марта, полиция задержала 23-летнего гражданина Афганистана. Об этом сообщает Радио свобода.

Подозреваемого задержали вскоре после нападения на 20-летнего мужчину, также из Афганистана.

Представитель австрийской полиции Патрик Майерхофер заявил, что правоохранители выясняют, причастен ли подозреваемый к нападению с ножом на австрийскую семью в центре Вены часом раньше.

По данным правоохранителей, первое нападение произошло 7 марта около девяти вечера во Втором районе Вены, в который входит парк Пратер, а также железнодорожная станция Пратерштерн. Пострадали мужчина, женщина и их 17-летняя дочь. Они в критическом состоянии в больнице.

Второе нападение произошло впоследствии на Пратерштерни. Пострадавший мужчина - также в тяжелом состоянии.

7 марта 2018 года вечером в Вене неизвестный на улице напал на людей с ножом. Были ранены по меньшей мере три человека.

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