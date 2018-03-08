"Бесчеловечное наказание": ПАСЕ осудила тайную казнь в Беларуси

Мужчина был казнен в октябре прошлого года, но известно об этом стало, в том числе и его родственникам, только сейчас

Парламентская ассамблея Совета Европы осудила и назвала "бесчеловечным наказанием" очередной тайный приговор к смертной казни в Беларуси. Об этом говорится в официальном заявлении докладчиков Ива Кручтена (Люксембург) и бывшего докладчика по ситуации в Беларуси Андреа Ригони (Италия), опубликованном на сайте ПАСЕ.

В заявлении идет речь о казни в октябре 2017 года Кирилла Козачка. Известно об этом смертном приговоре стало только сейчас. Приговорен он был в декабре 2016 года за убийство двоих своих сыновей во время семейной ссоры в состоянии алкогольного опьянения.

О казни мужчины стало известно только сейчас и его родственникам.

"Мы вновь твердо выступаем против любого смертного приговора, вынесенного судебной властью Беларуси, и любых казней, совершенных в этой стране", - говорится в заявлении докладчиков ПАСЕ. Подчеркивается, что "смертная казнь - это жестокое и бесчеловечное наказание, которое неприемлемо в Европе".

В ПАСЕ призывают власти Беларуси в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь и "отменить смертную казнь как де-факто, так и де-юре".

31 января стало известно, что суды Беларуси в 2017 году вынесли пять смертных приговоров.

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