Во Флориде ввели ограничения на продажу оружия

Теперь в этом американском штате купить оружие можно не с 18 лет, а с 21 года. А для полиции упростили процедуру изъятия оружия

В американском штате Флорида проголосовали за некоторые ограничения по продаже и хранению оружия, сообщает CNN.

Согласно законопроекту, возраст для приобретения оружия подняли с 18 до 21 года. Правоохранители теперь имеют больше прав для изъятия оружия и боеприпасов у людей, которые считаются психически больными или потенциально опасными.

Принятый законопроект также предусматривает финансирование для охраны школ.

Ранее сегодня сообщалось, что в США в результате стрельбы в школе погибла 17-летняя девушка.

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