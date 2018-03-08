Во Флориде ввели ограничения на продажу оружия
08.03.2018 17:39
Теперь в этом американском штате купить оружие можно не с 18 лет, а с 21 года. А для полиции упростили процедуру изъятия оружия
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В американском штате Флорида проголосовали за некоторые ограничения по продаже и хранению оружия, сообщает CNN.
Согласно законопроекту, возраст для приобретения оружия подняли с 18 до 21 года. Правоохранители теперь имеют больше прав для изъятия оружия и боеприпасов у людей, которые считаются психически больными или потенциально опасными.
Принятый законопроект также предусматривает финансирование для охраны школ.
Ранее сегодня сообщалось, что в США в результате стрельбы в школе погибла 17-летняя девушка.
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