Польша о критике со стороны ЕС: Может плохо закончиться

Польское правительство предостерегает Евросоюз от чрезмерного давления: это якобы сыграет на руку популистам

Чрезмерная критика реформы правосудия в Польше со стороны Европейского Союза может привести к негативным последствиям. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время встречи с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе, сообщает Reuters.

Польское правительство предостерегает ЕС от усиления давления на Варшаву, потому что это, по мнению Моравецкого, может усилить в стране поддержку популистов, которые "пытаются ослабить или разрушить Евросоюз".

1 марта Европейский парламент принял резолюцию о поддержке решения Европейской комиссии о начале процедуры введения санкций против Польши. Варшаву могут временно лишить права голоса в Совете ЕС.

Причина таких шагов ЕС - скандальная реформа правосудия в Польше, которую провело правительство национал-консерваторов. В Брюсселе считают, что эта реформа означает сворачивание принципов демократии в Польше. Реформу критикуют также польская оппозиция и общественные активисты.

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