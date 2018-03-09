В ЦАР боевики совершили массовое изнасилование женщин - СМИ
17 февраля в районе деревни Киривири в Центрально-Африканской республике боевики похитили и изнасиловали большую группу женщин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на независимую международную гуманитарную организацию Врачи без границ.
К врачам обратились 10 жертв изнасилования. Опасаясь расправы, они решились на это только через две недели после происшествия.
Многие другие женщины, пострадавшие от насилия, отказались от медицинского обследования в страхе перед стигматизацией, которой они могут подвергнуться в своих общинах.
"Некоторые были в шоке, другие были парализованы страхом или не могли говорить об этом инциденте. У некоторых женщин были открытые колото-резанные ранения", - сказала Сулейман Амоин, акушерка в больнице в городе Боссангоа, где лечились женщины.
Центрально-Африканская республика погрузилась в хаос после того, как боевики мусульманской группировки Селека свергли президента Франсуа Бозизе в 2013 году, спровоцировав противостояние с христианскими ополченцами из группировки Антибалака.
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