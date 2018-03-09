Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

25 февраля глава делегации Северной Кореи заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США

Президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года. Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон сегодня в Белом доме, сообщает CNN.

Он подтвердил, что лидер КНДР взял на себя обязательство по "денуклеаризации" и приостановке ядерных и ракетных испытаний.

"Я передал ему (Трампу, - ред.), что на нашей встрече лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он привержен денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от любых дальнейших ядерных или ракетных испытаний", - цитирует советника по национальной безопасности Южной Кореи Reuters.

Информацию о возможной встрече подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Он (Трамп, - ред.) принимает приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в указанном месте и в определенное время. Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Между тем, все санкции и максимальное давление сохранятся", - сказала она.

25 февраля глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США.

6 марта представители южнокорейской делегации, которая вернулась из Пхеньяна, заявили, что впервые за последние десять лет лидеры КНДР и Южной Кореи проведут личную встречу.

По словам спецпосланников Южной Кореи, Ким Чен Ын также заявил о готовности к переговорам с США о ликвидации северокорейского ядерного арсенала при условии гарантий безопасности для его режима.

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