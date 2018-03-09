Политика из Мьянмы лишили правозащитной премии из-за рохинджа

Руководство музея Холокоста в Вашингтоне считает, что Аунг Сан Су Чжи бездействует в отношении предотвращения геноцида мусульман-рохинджа

Музей Холокоста в Вашингтоне лишил Аунг Сан Су Чжи, являющуюся де-факто премьер-министром Мьянмы, премии имени Эли Визеля, которая была вручена ей в 2012 году за вклад в борьбу за человеческое достоинство и права человека. Об этом сообщает DW.

Руководство музея считает, что Аунг Сан Су Чжи, которая является также лауреатом Нобелевской премии мира, бездействует в отношении предотвращения геноцида мусульман-рохинджа, который проводит правительственная армия Мьянмы.

"Организация этих преступлений армией и их тяжесть в последние месяцы требовала использования Вами морального авторитета", - говорится в письме руководство музея в адрес Аунг Сан Су Чжи.

"Мы надеялись, что Вы что-нибудь предпримете, чтобы осудить и остановить жестокие действия военных", - отмечают в музее.

Вместе с тем руководство Музея Холокоста подчеркнуло, что понимает "сложную ситуацию", в которой находится политик, учитывая "десятилетия военной диктатуры, беззакония и насилия в стране", а также тот факт, что военные до сих пор имеют особый статус в правовой системе Мьянмы.

В музее подчеркнули, что принятое решение было "непростым".

20 сентября 2017 года в Мьянме силы безопасности сожгли около 200 сел мусульман народности рохинджа, а сама операция на севере штата Ракхайн сопровождалась массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием.

С начала конфликта около 700 тысяч мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

6 марта 2018 года помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор заявил, что Мьянма продолжает политику "этнических чисток" рохинджа, проводя "кампанию террора и принуждая к голоду" представителей этой народности в штате Ракхайн.

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