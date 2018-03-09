11 стран подписали Транстихоокеанское соглашение без США

Трамп называл Транстихоокеанское торговое партнерство "потенциальной катастрофой" для страны. Министры торговли 11 стран подписали соглашение без США

Министры иностранных дел 11 государств Азии и Америки подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве. США в подписании документа участия не принимали.

"Новые и современные правила международной торговли. Именно то, что нужно нашей стране...Кто бы мог подумать, что мы подпишем его в Чили, а не в США", - написал в своем Twitter министр энергетики Чили Андрес Ребольедо.

Документ получил название "Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для транстихоокеанского партнерства". Его подписали: Австралии, Брунее, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Перу, Сингапуре, Чили и Японии, сообщает Deutsche Welle.

Соглашение предусматривает ликвидацию либо снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке стран, которые в целом составляют до 13,5% от мировой экономики, в общей сложности в этих странах проживают 480 млн человек.

Президент США Дональд Трамп еще во время своей президентской кампании Трамп называл ТТП "потенциальной катастрофой для страны", утверждая, что оно наносит вред обрабатывающей промышленности США.

Решение о возрождении соглашения без участия США было принято министрами торговли 11 стран в мае 2017 года.

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