В Ираке приговорили к смертной казни сестру лидера ИГ

Женщину обвинили в пособничестве террористам

Суд в иракском Багдаде присудил сестре лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакра аль-Багдада к казни. Об этом сообщил спикер Высшего судебного совета Ирака, передает Deutsche Welle.

Имя сестры террориста не разглашается. Ее признали виновной в "предложении логистической поддержки и помощи" боевикам. Ее также признали виновной в раздаче денег исламистам в городе Мосул, который находился под контролем ИГ с середины 2014 года до июля 2017 года.

Ранее к казни был приговорен муж этой женщины, который также состоял в рядах ИГ.

3 марта бывший директор Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл заявил, что террористы ИГ планируют теракт на территории США с использованием химического оружия.

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