Социал-демократы Германии определелись с кандидатами в министры
В Социал-демократической партии Германии сегодня определились со своими кандидатами на должности министров в новом коалиционном правительстве. Список будущих министров огласил глава фракции Андреа Налес и временно исполняющий обязанности главы партии Олаф Шольц, передает Deutsche Welle.
Шольц возглавит министерство финансов Германии; министром труда и социальных дел предлагается назначить замглавы фракции Гурбертуса Гайля; министром юстиции - Катарину Барли; министром защиты окружающей среды - Свенью Шульце; министром по делам семьи - 39-летняю Франциску Гиффей.
Министром иностранных дел, как и сообщали ранее немецкие СМИ, предлагается назначить экс-главу Минюста Германии Хайко Мааса.
8 марта стало известно, что нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства, однако продолжит быть депутатом бундестага.
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