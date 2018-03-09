Социал-демократы Германии определелись с кандидатами в министры

Информация СМИ о кандидатуре на пост главы МИД Германии продтвердилась

В Социал-демократической партии Германии сегодня определились со своими кандидатами на должности министров в новом коалиционном правительстве. Список будущих министров огласил глава фракции Андреа Налес и временно исполняющий обязанности главы партии Олаф Шольц, передает Deutsche Welle.

Шольц возглавит министерство финансов Германии; министром труда и социальных дел предлагается назначить замглавы фракции Гурбертуса Гайля; министром юстиции - Катарину Барли; министром защиты окружающей среды - Свенью Шульце; министром по делам семьи - 39-летняю Франциску Гиффей.

Министром иностранных дел, как и сообщали ранее немецкие СМИ, предлагается назначить экс-главу Минюста Германии Хайко Мааса.

8 марта стало известно, что нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства, однако продолжит быть депутатом бундестага.

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