Отравленный экс-шпион РФ работал на разведку Британии - СМИ
Отравленный в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль после отъезда из России в 2010 году работал на разведку Великобритании и других западных стран. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники в спецслужбах, передает Радио Свобода.
Скрипаля, по данным СМИ, использовали для обсуждения возможностей российской разведки, ее приоритетах, а также методах вербовки и контрразведки.
Источники в спецслужбах также допускают, что именно это могло стать причиной покушения на Скрипаля.
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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия. Они находятся в коме.
7 марта британская полиция заявила, что Скрипаля и его дочь отравили веществом нервно-паралитического действия.
Британскому изданию The Telegraph стало известно, что экс-разведчик РФподдерживал тесные контакты с британцем, который готовил доклад о связях команды американского президента Дональда Трампа.
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