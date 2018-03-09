Визит бывшего министра Турции в Нидерланды отменен
Визит в Нидерланды бывшего министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи отменен. Об этом в пятницу, 9 марта, сообщила официальный представитель голландского МИДа Аннемейн ван ден Брук, передает Deutsche Welle.
Стороны пришли к обоюдному согласию и сочли выбранное для визита время "неподходящим", отметила пресс-секретарь.
Экс-министр собиралась посетить город Девентер и встретиться с проживающими там турчанками. Турецкая сторона проинформировала МИД Нидерландов о предстоящей поездке.
Напряженность в отношениях между государствами возникла в марте 2017 года, когда турецкие министры, приехавшие в Нидерланды для агитации перед конституционным референдумом в Турции, были выдворены из страны.
Несмотря на официальный отзыв своего посла из Анкары в феврале 2018 года, Нидерланды поддерживают контакты с турецкой стороной по вопросам безопасности и миграции, подчеркнула Ван ден Брук.
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