Визит бывшего министра Турции в Нидерланды отменен

В МИД Нидерландов подчеркнули, что решение об отмене визита Фатмы Бетюль Сайян Кайи не повлияет на отношения между странами

Визит в Нидерланды бывшего министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи отменен. Об этом в пятницу, 9 марта, сообщила официальный представитель голландского МИДа Аннемейн ван ден Брук, передает Deutsche Welle.

Стороны пришли к обоюдному согласию и сочли выбранное для визита время "неподходящим", отметила пресс-секретарь.

Экс-министр собиралась посетить город Девентер и встретиться с проживающими там турчанками. Турецкая сторона проинформировала МИД Нидерландов о предстоящей поездке.

Напряженность в отношениях между государствами возникла в марте 2017 года, когда турецкие министры, приехавшие в Нидерланды для агитации перед конституционным референдумом в Турции, были выдворены из страны.

Несмотря на официальный отзыв своего посла из Анкары в феврале 2018 года, Нидерланды поддерживают контакты с турецкой стороной по вопросам безопасности и миграции, подчеркнула Ван ден Брук.

В марте 2017 года президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме.









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