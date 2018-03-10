Не мои проблемы: Путин об обвинении Мюллера против 13 россиян

Президент РФ в очередной раз открестился от граждан РФ, обвиненных спецпрокурором США во вмешательстве в американские выборы 2016 года

Президент России Владимир Путин заявил, что 13 россиян, которых сецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США 2016 года, могли работать на "американские компании" или кого-то из кандидатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, новый фрагмент которого вышел в Twitter утреннего шоу Today.

Путин, отвечая на вопрос ведущей Мегин Келли, сказал, что его позиция не изменилась с момента прошлого интервью.



"Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге", - сказал он.



По его словам, "мир очень велик и разнообразен и есть очень сложные отношения между США и Россией".



"Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы", - заявил российский президент.



Также он считает, что в числе обвиненных во вмешательстве в американские выборы могли "с таким же успехом" оказаться и граждане США.



"Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши политические процессы", - резюмировал Путин.



В предыдущем фрагменте интервью, который вышел 4 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что обвиненные во вмешательстве в американские выборы в 2016 году граждане России, действовали не от имени российских властей и неизвестно, кто за ними стоит, однако экстрадированы в США они не будут.