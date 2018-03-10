Повстанцы с семьями начали выезжать из Восточной Гуты - СМИ

Государственное телевидение Сирии показало, как повстанцы небольшими группами с семьями прибывают к пропускному пункту Аль-Вафидин

Небольшие группы противников режима Башара Асада начали покидать подконтрольный им анклав Восточная Гута в Сирии, который окружили и атакуют правительственные войска. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Сирийское государственное телевидение.

Согласно сообщению, 9 марта телевидение показало видеоролик, на котором 13 повстанцев со своими семьями прибывают к пропускному пункту Аль-Вафидин и загружаются в автобус.

Отмечается, что группировка "Джейш аль-Ислам" ( "Армия Ислама"), крупнейшая из нескольких воюющих групп в Восточной Гуте, заявила, что представителей "Хаят Тахрир аш-Шам" эвакуируют в северную провинцию Идлиб.

Также сказано, что решение об их выезде за пределы анклава было принято в ходе консультаций с ООН несколькими неназванными международными сторонами и гражданскими лидерами из Восточной Гуты.

"Джейш аль-Ислам" воюет с союзными войсками сирийского диктатора Башара Асада уже более семи лет. Если повстанцы оставят анклав, это может положить конец насилию в регионе.

5 марта российское министерство обороны заявило, что готово гарантировать безопасный выход повстанцам с оружием и семьями из Восточной Гуты (Сирия).

Сирийские правительственные войска в среду, 7 марта, взяли под контроль более половины территории района Восточная Гута, разделив пополам территорию, контролируемую повстанцами.

Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался одним из наиболее массированных бомбардировок за все время войны в Сирии. За последние две недели в Восточной Гуте погибли уже более 700 жителей. Армия Асада за это время захватила четверть территории анклава.

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