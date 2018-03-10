WP: Белый дом хочет ограничить сроки и тематику дела Трамп-РФ

Газета пишет, что у Трампа намерены обозначить ряд условий спецпрокурору Мюллеру прежде, чем состоится допрос американского президента

Адвокаты президента США Дональда Трампа хотят ограничить во времени и по тематике расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможных связей штаба Трампа с РФ в ходе избирательной гонки 2016 года в обмен на его общение со следствием. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

"Юридическая команда президента хочет довести до Мюллера, что Трамп согласится на собеседование при условии соблюдения многих факторов, в том числе, что спецпрокурор обязуется определить дату завершения следствия, по крайней мере той части, которая касается самого Трампа", - сказано в материале.

"Идея заключается в том, чтобы предложить 60-дневный срок для завершения следствия с даты собеседования", - пишет издание.

Помимо этого, сказано, что у Трампа хотят сузить объем и тематику вопросов к американскому лидеру со стороны офиса Мюллера.

Отмечается, что адвокаты, в частности, хотят, чтобы задаваемые вопросы касались только решения президента по поводу увольнения экс-советника по вопросам нацбезопасности Майка Флинна и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

"Мюллер может вообще отклонить все условия адвокатов Трампа и выписать их подзащитному повестку в суд, где его заслушает уже жюри присяжных. Он имеет право так сделать", - подчеркивают авторы статьи.

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17 мая 2017 года Минюст США назначил Роберт Мюллера на должность спецпрокурора для расследования вмешательства России в американскую предвыборную кампанию 2016 года. Чиновник также изучает любые связи или координацию между РФ и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа. Ранее он занимал пост главы ФБР.

13 июня сообщалось, что Трамп якобы размышляет над возможным увольнением Мюллера. СМИ утверждали, что хозяин Белого дома узнал о назначении спецпрокурора буквально за полчаса до вступления того в должность, а сам экс-директор ФБР заявил, что займется "очисткой команды Трампа". Сам президент у себя в Twitter написал, что подобные назначения - это "охота на ведьм", и усомнился в нейтральности Мюллера.

Президент России Владимир Путин заявил, что 13 россиян, которых сецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США 2016 года, могли работать на "американские компании" или кого-то из кандидатов.

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