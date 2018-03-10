ЕС приветствовал готовность Трампа ко встрече с Ким Чен Ыном

Могерини отметила, что КНДР заявила о приверженности к началу переговорного процесса по вопросам денуклеаризации КНДР

Европейский Союз приветствует готовность президента США Дональда Трампа встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Готовность президента Трампа принять приглашение Ким Чен Ына на встречу на высшем уровне до мая также является позитивным развитием. Мы ждем результатов этих встреч на высшем уровне", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Европейский союз продолжает поддерживать полную и необратимую денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы отметили, что КНДР сообщила о своей приверженности ко вступлению в переговорный процесс по вопросам ядерного оружия и воздержанию от тестирования ядерных вооружений или ракет во время этих переговоров - если это будет подтверждено, эти заявления могут создать необходимые условия для урегулирования переговоров", - также сказала Могерини.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года.

25 февраля глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США.

По словам спецпосланников Южной Кореи, Ким Чен Ын также заявил о готовности к переговорам с США о ликвидации северокорейского ядерного арсенала при условии гарантий безопасности для его режима.

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