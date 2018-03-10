Скрипаль после отъезда из РФ продолжал работать на Запад - СМИ

Бывший разведчик мог рассказать о способах вербовки и методах контрразведки РФ

Бывший полковник Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль уже после того, как был осужден за сотрудничество с британской разведкой и передан в США в обмен на пойманных там российских шпионов, продолжал работать на спецслужбы западных стран. Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Новая газета.

К сожалению, указанная статья Financial Times доступна только платным подписчикам. Изложенную в ней информацию издание получило от своих источников в службах безопасности.

Они рассказали, что Скрипаль после 2010 года, то есть после того, как был передан США, а позже поселился в Великобритании, передавал информацию зарубежным спецслужбам. По мнению авторов статьи, именно это могло стать причиной покушения.

Один из бывших сотрудников спецслужб рассказала изданию, что Скрипаль не мог помочь в оперативной работе, но он знал, как устроена российская разведка.

Так, сказал источник газеты, бывший разведчик мог объяснить, каковы были приоритеты России в засылке агентов на Запад, а также рассказать о способах вербовки и методах контрразведки. По словам собеседника издания, это особенно было полезно в подготовке агентов западных спецслужб.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия.

В декабре 2004 г россиянин был арестован по подозрению в работе на разведку Великобритании. Следствие выяснило, что завербован он был еще в 1995 г и передавал англичанам секретные данные, в частности о российских разведчиках, работавших в Европе под прикрытием. За это Скрипаль получил $100 тыс. В суде россиянин признал себя виновным и был приговорен к 13 годам лишения свободы. Однако отсидел только 5 лет. В 2010 г Скрипаль был помилован и обменян в числе еще двух осужденных за госизмену на группу российских разведчиков, арестованных в США. Позже он получил убежище в Британии.

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