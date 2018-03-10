В Греции у границы с Турцией задержали двоих немецких журналистов

Журналисты якобы снимали репортаж про беженцев в зоне, для пребывания в которой необходимо получать специальное разрешение

В Греции около границы с Турцией задержали двоих немецких журналистов. Об этом сообщила греческая полиция, передает Deutsche Welle.



Полиция заявила, что они находились на территории, для доступа к которой нужно иметь специальное разрешение.



Задержанные - 33-летняя женщина и 34-летний мужчина. Они утверждают, что работают на телеканале ARD и снимали репортаж про беженцев, которые возвращаются домой из Германии. У них действительно не было разрешения.



Журналистов будет допрашивать прокурор. В ARD пока не подтверждают, что задержанные работали на телеканале или по его заказу, но сообщили, что высока вероятность их увольнения.



Министерство иностранных дел Германии заявило, что будет предоставлять журналистам консульскую помощь.

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