Хакеры украли в МИД Германии документы по переговорам ЕС-Украина
Хакеры, которые атаковали серверы федерального правительства Германии, похитили документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью. Об этом пишет немецкое издание Spiegel Online, передает Deutsche Welle.
Также похищен протокол консультаций ЕС и Великобритании по Brexit.
Хакеры похитили всего шесть документов. Первым похитили материал по Brexit. Атаковали серверы с документами по Украине и Беларуси уже под контролем правоохранителей, которые специально не блокировали доступ - там не было секретных сведений.
В хакерской атаке подозревают российские спецслужбы.
28 февраля стало известно, что хакерская группа APT28, которую связывают с Россией, успешно атаковала компьютерные сети МИД и Минобороны Германии. Атака, предположительно, продолжалась в течение года и была разоблачена в декабре 2017 года.
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