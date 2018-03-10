В супермаркете в Нидерландах открыли отдел товаров без пластика

В Нидерландах в супермаркете Ekoplaza открыли первый в мире супермаркет с отделом, в котором нет ничего из пластика. Об этом сообщает The Independent.

Больше 700 наименований продуктов продаются без пластиковой упаковки. Речь идет в том числе о мясе, рисе, шоколаде, фруктах и овощах - они упакованы в инновационный биоразлагаемый материал.

Экологичным сделали один отдел супермаркета, дальше эксперимент планируют расширять. Его инициатором стала группа по защите окружающей среды A Plastic Planet (Пластиковая Планета - ред.). Она уже призвала британские магазины последовать примеру.

Ранее премьер Британии Тереза Мэй представила 25-летний экологический план, в котором также предусмотрено поощрение магазинов, которые отказываются от пластика.

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