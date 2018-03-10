Избрание нового лидера Каталонии отложено на неопределенный срок

Сепаратисты намерены обжаловать за это время решение Верховного суда Испании, который отказался освободить кандидата на пост главы правительства

Парламент Каталонии отложил на неопределенный срок голосование за нового главу правительства автономии. Об этом сообщает Reuters.



Согласно сообщению, такое решение было принято после того, как Верховный суд Испании отказался освободить из тюрьмы Жорди Санчеса - каталонского лидера сепаратистского блока, кандидатуру которого выдвинули на должность главы правительства.



Он находится под стражей с октября 2017 года, ему предъявлены обвинения в сепаратизме.



Также сказано, что спикер каталонского парламента Рожер Торрен сообщил, что голосование за нового главу правительства откладывается на неопределенный срок, а сепаратистские партии обжалуют решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека.



6 марта стало известно, что бывший лидер каталонских сепаратистов Жорди Санчес выдвинут кандидатом на пост главы женералитета Каталонии.



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