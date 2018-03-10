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Атака на военную базу в Афганистане: убиты не менее 20 силовиков

10.03.2018 17:32
Двое сотрудников афганских сил безопасности захвачены талибами в плен
Атака на военную базу в Афганистане: убиты не менее 20 силовиков
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

В провинции Фарах на западе Афганистана боевики Талибана совершили нападение на сотрудников сил безопасности, в результате атаки погибли по меньшей мере 20 силовиков. Об этом сообщает Tolo News.

Согласно сообщению местных чиновников, талибы совершили нападение на военную базу в провинции около 2:00 ночи.

Отмечается, что двое сотрудников афганских сил безопасности захвачены в плен. Помимо этого, боевики захватили большое количество оружия.

Военные во время нападения уничтожили 12 талибов.

28 февраля в рамках сложного процесса по деэскалации ситуации в стране афганский президент Ашраф Гани предложил признать джихадистское движение Талибан легитимной политической единицей. Об этом со ссылкой на слова афганского лидера из его речи на пресс-конференции "Кабульского процесса".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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