Атака на военную базу в Афганистане: убиты не менее 20 силовиков
В провинции Фарах на западе Афганистана боевики Талибана совершили нападение на сотрудников сил безопасности, в результате атаки погибли по меньшей мере 20 силовиков. Об этом сообщает Tolo News.
Согласно сообщению местных чиновников, талибы совершили нападение на военную базу в провинции около 2:00 ночи.
Отмечается, что двое сотрудников афганских сил безопасности захвачены в плен. Помимо этого, боевики захватили большое количество оружия.
Военные во время нападения уничтожили 12 талибов.
28 февраля в рамках сложного процесса по деэскалации ситуации в стране афганский президент Ашраф Гани предложил признать джихадистское движение Талибан легитимной политической единицей. Об этом со ссылкой на слова афганского лидера из его речи на пресс-конференции "Кабульского процесса".
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