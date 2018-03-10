Лондон готовит бойкот ЧМ в РФ из-за отравления экс-шпиона - СМИ

Источники The Times указывают, что Британия ведет переговоры о коллективном международном ответе, в случае доказательства причастности РФ

Власти Британии рассматривает вариант коллективного бойкота чемпионата мира по футболу, который должен состоятся в этом году в России, если подтвердится причастность российской стороны к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.



Согласно сообщению, представители британского правительства сейчас ведут разговоры с США и европейскими союзниками о совместном ответе, который включал бы возможные дипломатические, экономические и военные меры, если выяснится, что за попыткой убийства бывшего полковника ГРУ РФ стоит Кремль.



"Бойкот чемпионата мира безусловно является одним из вариантов", - сказал собеседник издания в британском Министерстве обороны.



Отмечается, что это касается, в частности, отказа ведущих политиков и официальных лиц посетить чемпионат в России. К такому бойкоту, сообщает издание, могут присоединиться такие страны как Польша, Япония, Австралия.

8 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что посещение британскими политиками и высокопоставленными лицами ЧМ по футболу в РФ стоит под вопросом из-за подозрений в причастности Москвы к отравлению в Англии бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Ее позицию разделил иинистр иностранных дел Британии Борис Джонсон, отметив, что речь идет именно о присутствии политиков, а футбольная сборная будет на чемпионате.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен веществом нервно-паралитического действия россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия.

Полковник ГРУ РФ Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

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