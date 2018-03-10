Волкер: Заявления Путина о ядерном оружии - предвыборная кампания

Спецпредставитель США по Украине не считает, что к заявлениям президента РФ о новых ядерных разработках стоит относиться серьезно

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает заявления президента РФ Владимира Путина о наступательном ядерном оружии предвыборной кампанией. Об этом Волкер заявил в беседе с корреспондентом Укринформа.

"Я вижу это (обращение Путина к Федеральному собранию РФ, во время которого он заявил о нескольких новых разработках стратегического ракетного вооружения, - ред.) преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это кампания-презентация", - сказал он.

По словам Волкера, США имеют достаточно много вызывающих беспокойство конкретных вопросов в отношениях с Россией. Это и Сирия, и КНДР, и Украина. При этом он не считает, что указанные заявления Путина можно поставить в один ряд с ними.

Ранее Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты. По его словам, информация о новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет, это не блеф.

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