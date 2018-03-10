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Турецкие войска достигли окраин Африна - SOHR

10.03.2018 19:05
Вооруженные силы Турции остановились в 4 км от города Африн и планируют продвигаться далее
Турецкие войска достигли окраин Африна - SOHR
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Турецкие войска достигли окрестностей города Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Согласно сообщению, Вооруженные силы Турции остановились в 4 км от города Африн. Турецкие военные и союзные сирийские повстанческие группы, поддерживаемые Анкарой, продвигаются по городу с востока на фоне интенсивных бомбардировок.

Отмечается, что в ходе военной кампании Турции удалось получить контроль над всеми районами региона Африн на границе с Турцией, включая несколько небольших городов и большое количество сел.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия вскоре войдет в Африн. Он также пообещал смести курдских бойцов по всей длине границы.

В Центре сообщают, что с начала операции Оливковая ветвь 20 января, в Африне погибли 204 сирийских курдов, арабов и армян, в том числе 32 ребенка и 26 женщин.

20 января 2018 года турецкая армия начала наносить авиаудары по приграничному и подконтрольному курдским формированиям PYD/YPG городу Африн в северной Сирии. Турки стремятся вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны, чтобы создать якобы "пояс безопасности" около границы.

17 февраля Турция предложила США совместно разместить военных на территории Сирии в обмен на вывод курдов из приграничного с Турцией района.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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