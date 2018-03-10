Турецкие войска достигли окраин Африна - SOHR
Турецкие войска достигли окрестностей города Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).
Согласно сообщению, Вооруженные силы Турции остановились в 4 км от города Африн. Турецкие военные и союзные сирийские повстанческие группы, поддерживаемые Анкарой, продвигаются по городу с востока на фоне интенсивных бомбардировок.
Отмечается, что в ходе военной кампании Турции удалось получить контроль над всеми районами региона Африн на границе с Турцией, включая несколько небольших городов и большое количество сел.
В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия вскоре войдет в Африн. Он также пообещал смести курдских бойцов по всей длине границы.
В Центре сообщают, что с начала операции Оливковая ветвь 20 января, в Африне погибли 204 сирийских курдов, арабов и армян, в том числе 32 ребенка и 26 женщин.
20 января 2018 года турецкая армия начала наносить авиаудары по приграничному и подконтрольному курдским формированиям PYD/YPG городу Африн в северной Сирии. Турки стремятся вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны, чтобы создать якобы "пояс безопасности" около границы.
17 февраля Турция предложила США совместно разместить военных на территории Сирии в обмен на вывод курдов из приграничного с Турцией района.
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