Турецкие войска достигли окраин Африна - SOHR

Вооруженные силы Турции остановились в 4 км от города Африн и планируют продвигаться далее

Турецкие войска достигли окрестностей города Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).



Согласно сообщению, Вооруженные силы Турции остановились в 4 км от города Африн. Турецкие военные и союзные сирийские повстанческие группы, поддерживаемые Анкарой, продвигаются по городу с востока на фоне интенсивных бомбардировок.



Отмечается, что в ходе военной кампании Турции удалось получить контроль над всеми районами региона Африн на границе с Турцией, включая несколько небольших городов и большое количество сел.



В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия вскоре войдет в Африн. Он также пообещал смести курдских бойцов по всей длине границы.



В Центре сообщают, что с начала операции Оливковая ветвь 20 января, в Африне погибли 204 сирийских курдов, арабов и армян, в том числе 32 ребенка и 26 женщин.