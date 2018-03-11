"Нужна явка на выборах": нефтяникам РФ угрожают лишением премий

Нефтяники, работающие вахтовым методом в одном из сел Томской области, утверждают, что их заставляют голосовать в местном доме культуры

В Томской области России сотрудников компании Транснефть обещают лишить премии в случае отказа писать заявление для голосования по месту работы. Об этом сообщает проект российской службы Радио Свобода Сибирь Реалии.

"О давлении на работников сообщается на сайте российского проекта "Карта нарушений", разработанном ассоциацией "Голос", - отмечается в сообщении.

Нефтяники, работающие вахтовым методом в одном из сел региона, утверждают, что их заставляют голосовать в местном доме культуры.

Представители российского движения в защиту прав избирателей заявили, что в Томском депо проводников №20 руководство также заставляет сотрудников писать заявления о голосовании по месту нахождения в Железнодорожном техникуме.

В "Голосе" сообщили, что подобные требования руководства предприятий незаконны, и за это может грозить уголовная ответственность.

Представители томского штаба российского оппозиционера Алексея Навального написали заявление в прокуратуру региона о многочисленных фактах принуждения жителей заполнять заявления о голосовании по месту нахождения или участвовать в анкетировании "Единой России". Больше всего подобных жалоб поступает от студентов вузов и сотрудников крупных предприятий.

10 марта 2018 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что РФ с помощью спецслужб давит на жителей оккупированного Крыма, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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