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Одиночный пикет: в Питере напали на мужчину с украинским флагом

11.03.2018 13:53
Инцидент произошел на Аничковом мосту в центре Санкт-Петербурга
Одиночный пикет: в Питере напали на мужчину с украинским флагом
Фото: facebook.com/vsevolod.nelaev

В Санкт-Петербурге на представителя движения Солидарность Всеволода Нелаева напали во время акции с украинским флагом и плакатом с надписью "Свободу политзаключенному Денису Бахолдину!". Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По словам Нелаева, нападавший вышел из машины марки Мерседес на Аничковом мосту и начал оскорблять его.

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Другой мужчина, по его мнению, знакомый нападавшего, посоветовал все-таки не вмешиваться в одиночное пикетирование. Однако нападавший попытался ударить Нелаева, а затем пригрозил физической расправой и ушел.

"Через 20 минут мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, попытался вырвать из его рук плакат, после чего завязалась драка. В какой-то момент нападавший достал нож, с которым его и задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции", - отмечается в сообщении.

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Нелаев отметил, что мужчина вел себя агрессивно даже в наручниках и говорил правоохранителям о наличии у него какого-то удостоверения.

По информации ОВД-Инфо, Бахолдин участвовал в ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в рамках Стратегии-6, а также в антивоенных акциях против гибридной войны в Донбассе.

Бахолдина обвиняют в участии в боевых действиях в Донбассе якобы в качестве добровольца Правого сектора.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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