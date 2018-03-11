Британия готовит для чиновников РФ свой "акт Магнитского" - СМИ

Отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля делает принятие данных поправок "более вероятным", считают в британской Палате общин

Великобритания разрабатывает собственную версию так называемого закона Магнитского, которая запретит въезд в страну российским чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По словам представителей Консервативной партии, в настоящее время продолжаются дискуссии со старшими министрами правительства Соединенного Королевства о включении "британской версии акта Магнитского" в законопроект о санкциях, который сейчас рассматривается в парламенте.

"Мы ведем переговоры с правительством, которые, я надеюсь, принесут плоды до апреля", - заявил член Палаты общин, консерватор Ричард Беньон.

Данную инициативу также поддержали оппозиционные к власти лейбористы.

Идея "британского акта Магнитского" обсуждалась еще до отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По мнению Беньона, после этого инцидента принятие данных поправок стало "более вероятным".

Читайте также: Лондон готовит бойкот ЧМ в РФ из-за отравления экс-шпиона - СМИ

В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" - документ, который вводит персональные санкции против российских чиновников, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского (занимался антикоррупционными расследованиями в РФ) в тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в России в целом.

Примеру Соединенных Штатов последовали и некоторые другие страны, которые сформировали собственные "списки Магнитского". 8 февраля 2018 года подобный документ одобрил Сейм Латвии.

Читайте также: Яд и взрывчатка. Как российские спецслужбы убивают за рубежом

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.