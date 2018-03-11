Швеция готова стать площадкой для встречи Трампа с Ыном - Левен

Швеция имеет посольство в Пхеньяне с начала 1970-х и выступает защищающей силой для американских граждан в КНДР

Швеция готова предоставить площадку для проведения исторической встречи президента США Дональда Трампа и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает The Local.



"Если мы можем каким-то образом помочь, мы это сделаем", - сказал он во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга.



Шведские СМИ пишут, что Левен подчеркнул роль Швеции, которую она играла в отношениях между США и КНДР ранее. Поскольку правительство США не может предоставлять экстренные услуги своим гражданам в Северной Корее, так как нет дипломатических или консульских отношений между странами, то только Швеция выступает в качестве защищающей силы для американских граждан в КНДР, предоставляя ограниченные службы.



"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это (возможная помощь Швеции в переговорах - ред.) может означать. Но тот факт, что мы являемся защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, дает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют", - сказал Левен.



В свою очередь, Washington Post и ABC News ранее уже писали, что Швеция может стать возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына.



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