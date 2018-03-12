В Иране разбился частный турецкий самолет: 11 погибших

На борту была дочь влиятельного турецкого бизнесмена и ее друзья, которые летали в ОАЭ на вечеринку по случаю предстоящей свадьбы

В Иране разбился частный турецкий самолет, который летел из Дубаи. Погибли 11 человек, сообщает Reuters.



Самолет принадлежал компании турецкого бизнесмена Хусейна Басарана. На борту было восемь пассажиров и трое членов экипажа.



Среди пассажиров была дочь Басарана и семеро ее друзей, которые летели с вечеринки накануне ее свадьбы, которая была запланирована на апрель.

Крушение произошло в горной местности. Спасатели нашли самолет и тела погибших.

Официальных причин крушения пока не сообщают.

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