В Иране разбился частный турецкий самолет: 11 погибших
12.03.2018 00:15
На борту была дочь влиятельного турецкого бизнесмена и ее друзья, которые летали в ОАЭ на вечеринку по случаю предстоящей свадьбы
Фото: globaljet.com.au
В Иране разбился частный турецкий самолет, который летел из Дубаи. Погибли 11 человек, сообщает Reuters.
Самолет принадлежал компании турецкого бизнесмена Хусейна Басарана. На борту было восемь пассажиров и трое членов экипажа.
Среди пассажиров была дочь Басарана и семеро ее друзей, которые летели с вечеринки накануне ее свадьбы, которая была запланирована на апрель.
Крушение произошло в горной местности. Спасатели нашли самолет и тела погибших.
Официальных причин крушения пока не сообщают.
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