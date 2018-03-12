В Эфиопии силовики по ошибке убили девять мирных жителей

Во время спецоперации несколько солдат получили ошибочную информацию и убили гражданских

В Эфиопии в городе Мойале силовики по ошибке убили девять гражданских. Об этом сообщает Africa News.



Перед силовиками была поставлена задача уничтожить повстанцев "Фронта освобождения ормо". В ходе операции некоторые солдаты получили ошибочную информацию и убили девятерых мирных жителей и ранили еще 12.



Этих служащих разоружили и посадили под арест на время расследования.

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