В Эфиопии силовики по ошибке убили девять мирных жителей
12.03.2018 01:59
Во время спецоперации несколько солдат получили ошибочную информацию и убили гражданских
Фото: Africa News
В Эфиопии в городе Мойале силовики по ошибке убили девять гражданских. Об этом сообщает Africa News.
Перед силовиками была поставлена задача уничтожить повстанцев "Фронта освобождения ормо". В ходе операции некоторые солдаты получили ошибочную информацию и убили девятерых мирных жителей и ранили еще 12.
Этих служащих разоружили и посадили под арест на время расследования.
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