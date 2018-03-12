Иран и Сербия возобновили авиасообщение после 27-летнего перерыва

В Сербии некоторые организации опасаются, что авиасообщение может стать новым маршрутом для мигрантов из Ирана

После 27-летнего перерыва возобновилось авиасообщение между Ираном и Сербией. Об этом сообщает Радио Свобода.



Между Тегераном и Белградом два раза в неделю будут летать самолеты авиакомпании IranAir. Билеты на рейсы забронированы до конца лета. С 19 марта должна начать перелеты авиакомпания Qeshm Air.



В Сербии есть опасения, что авиасообщение могут использовать как новый маршрут для мигрантов из Ирана. Сербский министр торговли Расим Ляжич заверил, что власти обеих стран будут расследовать возможные злоупотребления системой.



Перелеты возобновили после подписания в августе 2017 года визовой либерализации между Сербией и Ираном.

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