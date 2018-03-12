РФ лучше готова к операции у своих границ, чем НАТО - отчет RAND

Силы НАТО у российских границ уступают российским и, в случае наземной операции, до привлечения всех сил НАТО, Россия будет превосходить силы альянса

Россия лучше подготовлена к наземной операции у своих границ, чем войска НАТО. Об этом говорится в отчете американского аналитического центра RAND, передает The Economist.



По расходам на оборону первыми идут США и союзники по НАТО, но преимущество в случае противостояния у границ будет за Россией.



При этом у НАТО есть скрытые силы, которым Россия не сможет противостоять. Но на начальной стадии конфликта, по меньшей мере на протяжении месяца, а может и дольше, РФ будет превосходить силы альянса по численности и вооруженности.



Командующие силами НАТО обеспокоены тем, что Россия может в короткие сроки сосредоточить свои войска в Балтийском регионе. И РФ будет превосходить НАТО по количеству танков в соотношении 5,9 к одному; в боевых машинах пехоты соотношение - 4,6 к 1; в артиллерии - 270 к нолю.

У НАТО есть преимущество в боевой авиации, но ее эффективность может подорвать российская система воздушной обороны, которая считается одной из самых мощных в мире.

9 марта главнокомандующий силами альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти сказал, что Россия усиливает свое явное и скрытое давление на балканские страны, и НАТО должно обратить на это внимание.

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