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В Германии требуют лучше охранять мечети из-за пожаров и атак

12.03.2018 05:54
За последние два месяца в разных городах Германии произошли 18 атак на мечети
В Германии требуют лучше охранять мечети из-за пожаров и атак
Фото: Getty Images

Турецко-исламский союз религиозных учреждений (DITIB) в Германии требует лучше защищать мечети в стране. Такое заявление сделали после пожара в мечети в Берлине и других подобных случаев, передает Deutsche Welle.

DITIB заявляет, что за два месяца уже было 18 атак на мечети. Последний произошел ночью 11 марта, в результате пожара в мечети Берлина никто не пострадал. Свидетели утверждают, что видели троих мужчин, которые убегали от загоревшейся мечети. 

Правоохранители пока не установили, связаны ли атаки на мечети по всей стране с акциями протеста из-за турецкой операции против курдов на севере Сирии. 

Отмечается, что некоторые мечети были расписаны антитурецкими лозунгами и изображениями перечеркнутого флага Турции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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