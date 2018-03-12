В Германии требуют лучше охранять мечети из-за пожаров и атак

За последние два месяца в разных городах Германии произошли 18 атак на мечети

Турецко-исламский союз религиозных учреждений (DITIB) в Германии требует лучше защищать мечети в стране. Такое заявление сделали после пожара в мечети в Берлине и других подобных случаев, передает Deutsche Welle.



DITIB заявляет, что за два месяца уже было 18 атак на мечети. Последний произошел ночью 11 марта, в результате пожара в мечети Берлина никто не пострадал. Свидетели утверждают, что видели троих мужчин, которые убегали от загоревшейся мечети.



Правоохранители пока не установили, связаны ли атаки на мечети по всей стране с акциями протеста из-за турецкой операции против курдов на севере Сирии.



Отмечается, что некоторые мечети были расписаны антитурецкими лозунгами и изображениями перечеркнутого флага Турции.

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