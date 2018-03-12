Россия ведет гонку вооружений сама с собой - Мэттис

По словам главы Пентагона, сколько бы денег Россия не вкладывала в вооружение, стратегия США не изменится

Независимо от того, сколько денег Россия хочет вложить в "гонку вооружений с самой собой", подход США остается прежним. Так глава Пентагона Джеймс Мэттис прокомментировал слова президента РФ Путина, что Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты, передает The Washington Post.



"В конце концов, они могут утопить все эти деньги. Это не изменит мои стратегические рассчеты. Я только предполагаю, что это все происходит за большие деньги для российского народа", - сказал Мэттис.



По его словам, в заявлении Путина не было чего-то нового - оно никак не удивило Пентагон, но разочаровало.



Ранее Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты. По его словам, информация о новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет, это не блеф.



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