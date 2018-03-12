Полиция ФРГ: растет активность чеченских криминальных группировок

В полиции отметили, что чеченские преступники в Германии "агрессивно проникают в криминальный бизнес"

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) констатирует усиление активности чеченских криминальных группировок на территории Германии. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава уголовной полиции Михаэль Нагель сообщает Deutsche Welle.

"Если раньше чеченские преступники, в первую очередь, отличались тем, что работали на другие группировки, то сегодня они не удовлетворяются ролью простых поставщиков услуг и агрессивно проникают в криминальный бизнес", - сказал Нагель.

Сферы, в которых они наиболее активны, - это торговля наркотиками, кражи, грабежи и выпуск поддельной продукции.

В целом в поле зрения правоохранительных органов находятся от 200 до 250 человек из Чечни и в целом с Северного Кавказа. Свои позиции в криминальном бизнесе они укрепляют за счет того, что не стесняются при необходимости демонстрировать силу.

Привлечение сторонников происходит, в частности, через подпольные группировки и специализирующиеся на единоборствах профессиональные спортивные объединения.

"Преступники особенно активны в сфере охранного бизнеса и зачастую работают вышибалами в ночных клубах, где имеют возможность контролировать наркоторговлю и заниматься рэкетом", - отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы Германии отмечают, что действующие на территории Германии криминальные группировки поддерживают личные контакты с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым связаны, в первую очередь, финансово.

"Не следует недооценивать опасность, исходящую от северокавказских и особенно чеченских групп правонарушителей", - подчеркнул Михаэль Нагель.

Он полагает, что полиции следует своевременно вмешаться в ситуацию до того, как представителям этого преступного сообщества удастся окончательно и бесповоротно закрепиться в Германии

Ранее председатель Германо-Кавказского общества Эккехард Мас сообщил, что под видом беженцев из Чечни в Германию зачастую засылают агентов, которым поручают выслеживать чеченских диссидентов и противников Кадырова.

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