Путин отдал приказ сбить пассажирский самолет в 2014 году - СМИ

На борту лайнера Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus, который летел из Харькова в Стамбул, находились 110 пассажиров

Президент страны-агрессора России Владимир Путин в 2014 году отдал приказ "сбить пассажирский самолет", на борту которого якобы "находилась бомба". Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на фрагмент документального фильма "Путин", размещенный 11 марта в российских соцсетях.

В двухчасовом документальном фильме "Путин" президент РФ рассказал пропагандисту государственного телеканала Россия 1 Андрею Кондрашову, как 7 февраля 2014 года, непосредственно перед открытием Олимпиады в Сочи, ему позвонил офицер службы безопасности и сообщил о захвате самолета, который летел из Харькова в Стамбул.

По словам Путина, захватчики самолета требовали посадки в Сочи. Пилоты лайнера Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus сообщили, что у одного из пассажиров была бомба.

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"На борту находились 110 пассажиров, а на стадионе - более 40 тысяч человек собрались на церемонию открытия Игр", - отмечает издание.

Путин рассказал, что в тот момент он обратился за советом к сотрудникам службы безопасности, которые ему сообщили, что план действий по чрезвычайным ситуациям требует, чтобы самолет был сбит.

"Я сказал им: действуйте в соответствии с планом", - сказал Путин, добавив, что вскоре после этого он прибыл на место проведения Олимпийских игр.

Через несколько минут Путин получил еще один звонок: ему сообщили, что это была ложная тревога - пассажир оказался пьян, поэтому самолет продолжил свой полет в Турцию.

1 марта 2018 года Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты.

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