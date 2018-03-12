В Вене у резиденции посла Ирана ночью произошло нападение
Вооруженный ножом мужчина напал в ночь на понедельник, 12 марта, на солдата австрийских вооруженных сил, несшего дежурство у резиденции посла Ирана в Вене. Об этом сообщает Deutsche Welle.
26-летний гражданин Австрии без предупреждения приблизился к посту охраны и ранил военного в левое плечо. Караульный, действуя согласно инструкции, сначала распылил перцовый газ.
"После того, как это не возымело нужного эффекта, он сделал четыре выстрела из служебного оружия и смертельно ранил нападавшего, который скончался на месте", - отмечается в сообщении.
Мотивы его действий устанавливаются. Охранник резиденции доставлен в больницу.
По словам медиков, он находится в шоковом состоянии. По распоряжению полиции из соображений безопасности охрана диппредставительств во всей Вене усилена.
В Вене полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих людей вечером 7 марта.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:59
-
09:10
-
08:19
-
08:20
-
08:38