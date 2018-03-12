В Вене у резиденции посла Ирана ночью произошло нападение

Гражданин Австрии ножом ранил солдата, стоявшего на посту возле резиденции иранского посла в Вене

Вооруженный ножом мужчина напал в ночь на понедельник, 12 марта, на солдата австрийских вооруженных сил, несшего дежурство у резиденции посла Ирана в Вене. Об этом сообщает Deutsche Welle.

26-летний гражданин Австрии без предупреждения приблизился к посту охраны и ранил военного в левое плечо. Караульный, действуя согласно инструкции, сначала распылил перцовый газ.

"После того, как это не возымело нужного эффекта, он сделал четыре выстрела из служебного оружия и смертельно ранил нападавшего, который скончался на месте", - отмечается в сообщении.

Мотивы его действий устанавливаются. Охранник резиденции доставлен в больницу.

По словам медиков, он находится в шоковом состоянии. По распоряжению полиции из соображений безопасности охрана диппредставительств во всей Вене усилена.

В Вене полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих людей вечером 7 марта.

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