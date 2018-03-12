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В Вене у резиденции посла Ирана ночью произошло нападение

12.03.2018 09:48
Гражданин Австрии ножом ранил солдата, стоявшего на посту возле резиденции иранского посла в Вене
В Вене у резиденции посла Ирана ночью произошло нападение
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вооруженный ножом мужчина напал в ночь на понедельник, 12 марта, на солдата австрийских вооруженных сил, несшего дежурство у резиденции посла Ирана в Вене. Об этом сообщает Deutsche Welle.

26-летний гражданин Австрии без предупреждения приблизился к посту охраны и ранил военного в левое плечо. Караульный, действуя согласно инструкции, сначала распылил перцовый газ. 

"После того, как это не возымело нужного эффекта, он сделал четыре выстрела из служебного оружия и смертельно ранил нападавшего, который скончался на месте", - отмечается в сообщении. 

Мотивы его действий устанавливаются. Охранник резиденции доставлен в больницу.

По словам медиков, он находится в шоковом состоянии. По распоряжению полиции из соображений безопасности охрана диппредставительств во всей Вене усилена.

В Вене полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на прохожих людей вечером 7 марта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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