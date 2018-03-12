Крушение вертолета в Нью-Йорке: погибли пять пассажиров
12.03.2018 09:56
Пилот вертолета оказался единственным выжившим в аварии
Фото: скриншот
В Нью-Йорке пятеро человек погибли в результате падения вертолета в Ист-Ривер. Об этом сообщает CNN.
Вертолет упал 11 марта после 19:00. На борту находилось шесть человек.
Трое пассажиров сначала были доставлены в больницы, но спасти их не удалось. Пилот смог выбраться из вертолета и был спасен, его отвезли в больницу для обследования врачами.
Вертолет принадлежит компании Liberty Helicopter, которая осуществляет чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:59
-
09:10
-
08:19
-
08:20
-
08:38
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров