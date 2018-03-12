Крушение вертолета в Нью-Йорке: погибли пять пассажиров

Пилот вертолета оказался единственным выжившим в аварии

В Нью-Йорке пятеро человек погибли в результате падения вертолета в Ист-Ривер. Об этом сообщает CNN.

Вертолет упал 11 марта после 19:00. На борту находилось шесть человек.

Трое пассажиров сначала были доставлены в больницы, но спасти их не удалось. Пилот смог выбраться из вертолета и был спасен, его отвезли в больницу для обследования врачами.

Вертолет принадлежит компании Liberty Helicopter, которая осуществляет чартерные рейсы над городом для съемки достопримечательностей.

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