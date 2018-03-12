Нападение боевиков на западе Афганистана: есть погибшие и раненые

Предварительно известно о 15 погибших

В Афганской провинции Фарах боевики-талибы захватили здание администрации. Об этом сообщает Радио Свобода.

Около 15 сотрудников службы безопасности убиты или ранены в бою в городе Анар-Дара, когда боевики атаковали местную полицию и административные офисы.

Точное количество погибших пока неизвестно.

10 марта 2018 года в провинции Фарах на западе Афганистана боевики Талибана совершили нападение на сотрудников сил безопасности, в результате атаки погибли по меньшей мере 20 силовиков.

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