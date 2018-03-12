Глава МВД Словакии подал в отставку из-за убийства журналиста

Этот шаг Роберт Калиняк назвал "стремлением к стабильности"

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку на фоне скандала вокруг убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и последовавшего за этим политического кризиса в стране. Соответствующее заявление глава МВД сделал сегодня на брифинге, сообщает словацкое издание Aktuality.sk.

Также Калиняк заявил, что покидает должность вице-премьер-министра Словакии.

"С учетом моей позиции как в правительстве, так и в партии, важно, чтобы этот шаг был воспринят, прежде всего, как стремление к стабильности, стремление сохранить Словакию на ее пути и представить гражданам имеющиеся результаты", - сказал чиновник.

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