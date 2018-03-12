В 2018 году в Сирии погибли более тысячи детей - ЮНИСЕФ

За два месяца этого года в Сирии погибло больше детей, чем за весь 2017-й, сообщают в ЮНИСЕФ

В январе и феврале 2018 года в Сирии погибли более тысячи детей. Об этом сообщает Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, передает агентство Deutsche Welle.

Это больше, чем за весь прошлый год, когда из-за конфликта в стране погибли 910 детей и 361 ребенок получил ранения. "Это беспощадное насилие над детьми", - заявил директор представительства ЮНИСЕФ в Германии Кристиан Шнайдер, отметив, что нечеловеческие условия для детей сохраняются, поскольку конца войны не видно.

Ни один сирийский ребенок не может спастись от последствий войны. В стране подрастает "целое поколение инвалидов войны", констатирует Шнайдер. Угроза подстерегает в Сирии детей всюду, ведь на игровых площадках и возле школ остается много неразорванных снарядов. По данным ЮНИСЕФ, 1,5 млн сирийских детей имеют инвалидность, а у 86 тыс ампутированы конечности. Такие дети особо уязвимы, поскольку из-за войны они не получают необходимых условий для выздоровления.

ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта прекратить огонь. "Война против детей должна быть остановлена ​​немедленно", - говорит Шнайдер. Всего, по разным данным, война в Сирии унесла с 2011 года жизни более 310 000 человек.

Читайте также: Тема дня. Восточная Гута: зачем убивают детей

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.