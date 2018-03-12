Авиакатастрофа в Непале: погибли 40 человек

На борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа

В результате авиакатастрофы, которая произошла сегодня в Непале, погибли 40 человек. Об этом сообщил спикер полиции Непала Манджо Нейпан, передает The Kathmandu Post.

В полиции отметили, что 31 тело извлекли из самолета в Катманду, еще девять человек скончались уже в больницах.

На борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа.

12 марта 2018 года сообщалось, что в Непале при посадке разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, травмы получили 17 человек, их госпитализировали в больницы.

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