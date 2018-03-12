"Несет пургу": Песков ответил на ремарку Путина
12.03.2018 14:51
Критика со стороны президента - это абсолютно нормальный процесс, заявил пресс-секретарь Владимира Путина
Дмитрий Песков (фото - kremlin.ru)
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что его пресс-секретарь иногда "несет пургу". Об этом сообщает российский РБК.
По словам Пескова, работа с президентом всегда сопровождается "критикой со стороны главы государства".
"Президент очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков.
10 марта 2018 года Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что не контролирует публичные высказывания своего пресс-секретаря Пескова, отметив, что тот иногда "несет пургу".
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