СМИ об отравлении Скрипаля: Мэй может обвинить лично Путина

По данным СМИ, доклад разведслужб Британии "убедительно" доказывает причастность Кремля к отравлению экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля

Глава британского правительства Тереза Мэй собирается публично обвинить Россию и лично президента Владимира Путина в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Англии. Об этом сообщает Sun, передает украинская служба Би-би-си.

"Это приведет к худшему кризису в отношениях между Лондоном и Москвой со времен холодной войны", - отмечает издание.

По информации издания, доклад разведслужб "убедительно" доказывает причастность Кремля к этому преступлению.



В частности, специалисты считают, что газ, которым были отравлены Скрипаль и дочь, изготовили в специальной лаборатории российской службы внешней разведки в Ясенево.

После ознакомления с докладом Мэй созовет внеочередное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения "масштаба ответных шагов" и обнародует "формальное обвинение в адрес Москвы" в своем обращении в Палате общин.

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"Госпожа Мэй даже может пойти настолько далеко, что обвинит Владимира Путина лично", - пишет издание, напоминая, что по российскому закону разрешение на убийства за рубежом дает президент.

Газета отмечает, что министры еще не решили, как реагировать на действия Кремля, хотя и разработали "полный спектр" действий, которые содержат принудительную высылку и экономические санкции.

Министр иностранных дел Борис Джонсон и глава оборонного ведомства Гэвин Вилльямсон "настаивают на как можно более жестких санкциях".

Некоторые эксперты предупреждают, что сильная реакция Лондона накануне российских президентских выборов может сыграть на пользу Путину.

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"Россия является номером один в списке подозреваемых, в котором нет номера два. Но чем больше Путин может указывать на агрессию и враждебность Запада, тем больше он объединяет россиян вокруг себя", - сказал дипломат Тони Брентон.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия.

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