Самолеты Асада ударили по яслям в Идлибе - СМИ

Авиаудары продолжаются, и число погибших может возрасти

Самолеты войск режима Башара Асада нанесли удар по яслям в квартале Тефтеназ сирийской провинции Идлиб. Ранения получили около 20 человек, большинство их них - дети. Об этом сообщает турецкое издание Анадолу со ссылкой на главу Управления сил гражданской обороны Идлиба (Белые каски) Мустафу Хаджа Юсуфа.

Согласно сообщению, еще четыре человека погибли в результате авиаударов по другим населенным пунктам Сирии: Бинниш, Маарет Мысрин и Рам Хамдан.

По данным Белых касок, авиаудары продолжаются, и число погибших может возрасти.

В результате бомбардировок союзными войсками Асада в сирийской Восточной Гуте за три недели погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей.

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