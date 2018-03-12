Путин прокомментировал покушение на экс-шпиона из РФ Скрипаля

Вопрос о том, не несет ли РФ ответственность за отравление Скрипаля, задал Путину журналист ВВС

Президент РФ Владимир Путин посоветовал Великобритании разобраться с отравлением экс-сотрудника военной разведки РФ Сергея Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать этот инцидент с Россией. Об этом он сказал во время осмотра селекционной теплицы Национального центра зерна РФ, сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, вопрос о том, не несет ли РФ ответственность за отравление Скрипаля, задал Путину журналист ВВС.

"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", - ответил Путин.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Сегодня, 12 марта, в Великобритании 12 марта состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят дело об отравлении Скрипаля.

По данным Sun, после заседания совета глава британского правительства Тереза Мэй может публично обвинить Россию и лично президента Владимира Путина в покушении на Скрипаля.

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