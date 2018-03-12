В центре Москвы подожгли вход в приемную ФСБ - СМИ
В центре Москвы, на улице Кузнецкий Мост, житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджег стену у входа в приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью стену у входа в приемную ФСБ и устроил поджог", - сказал источник.
По его данным, поджигателя задержали, у него "изъят плакат оппозиционного содержания".
Согласно информации источника, задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста, но детальных объяснений пока не дал.
Полиция составила на него админпротокол о мелком хулиганстве.
В ночь с 8 на 9 ноября 2015 года входную дверь здания ФСБ в Москве поджег российский художник Павел Павленский.
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